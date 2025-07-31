И Турция хочет ядерное оружие

Опрос, проведенный в Турции после двенадцатидневной июньской войны между Израилем и Ираном, зафиксировал резкие изменения в восприятии ядерного оружия среди турецкого общества. Исследование, проведенное в июле близкой к западным кругам компанией Research İstanbul, показало, что подавляющее большинство граждан поддерживают идею создания Турцией собственного ядерного арсенала. С 1979 года Турция остается участницей Договора о нераспространении ядерного оружия, который юридически запрещает разработку, испытание и хранение ядерных вооружений. Однако 71 процент респондентов высказались за пересмотр этой позиции. По оценке аналитиков, столь значительный рост общественного запроса объясняется усилением тревожности на фоне региональных конфликтов.

Война между Израилем и Ираном стала лишь одним из факторов: к ней добавляются продолжающееся противостояние России и Украины, экономическая конкуренция США и Китая, а также нарастающие противоречия Анкары даже с западными союзниками в зоне Восточного Средиземноморья и на Эгейском направлении. Фактически Турция окружена зонами перманентной напряженности - Балканами, Ближним Востоком и Закавказьем. Эта геополитическая уязвимость усиливает восприятие угроз. Политическая риторика о «внешнем враге», часто звучавшая в турецких внутриполитических дебатах, постепенно трансформировалась в массовое ощущение необходимости укрепления национальной безопасности. Как отметил Эрди Озтюрк, преподаватель Istanbul Bilgi Üniversitesi, тесно сотрудничающий с Лондонским университетом, результаты исследования свидетельствуют о том, что, несмотря на внутренние политические разногласия и экономические трудности, в вопросах обороны турецкое общество демонстрирует редкое единодушие.

Поддержка усилий правительства в области военной модернизации остается высокой. Большинство опрошенных позитивно оценивают инвестиции в национальный военно-промышленный комплекс и рост оборонных возможностей страны. В то же время доверие к системе противовоздушной обороны остается низким: более половины респондентов полагают, что Турция по-прежнему уязвима перед угрозами с воздуха. В ответ на эти вызовы Анкара начала в 2024 году масштабную программу интеграции систем противовоздушной обороны SUNGUR, KORKUT, GÜRZ, Hisar-A, Hisar-O и SİPER, а также представила новый комплекс «Стальной купол» (Polad Günbəz), использующий алгоритмы искусственного интеллекта. Параллельно было подписано соглашение с Великобританией о поставках истребителей Eurofighter, которые должны закрыть временный дефицит авиационных мощностей до ввода в строй турецкого истребителя пятого поколения Kaan. Дополнительный импульс дискуссиям о стратегической безопасности придали итоги ирано-израильской войны: несколько иранских баллистических ракет сумели преодолеть глубоко эшелонированную систему ПРО Израиля, что вызвало обеспокоенность в Анкаре отсутствием у Турции собственных дальнобойных ракетных средств.

До недавнего времени страна располагала, в основном, ракетами ближнего и среднего радиуса действия производства ROKETSAN, которые использовались против курдских формирований. Через две недели после завершения конфликта президент Реджеп Тайип Эрдоган публично заявил о скором появлении у Турции ракет дальнего радиуса действия. На международной выставке IDEF-2025 уже был представлен первый турецкий баллистический комплекс «Тайфун» Блок 4. Однако часть военных экспертов оценила этот проект как промежуточный и настаивает на необходимости резкого наращивания дальнобойных возможностей для создания в будущем полноценного национального ядерного сдерживания. В турецком обществе также усиливается скепсис относительно союзнических обязательств НАТО. На последнем саммите Североатлантического альянса в Гааге президент Эрдоган напомнил о пятой статье Вашингтонского договора, предусматривающей коллективную защиту в случае нападения на одного из членов. Но, как показал опрос Research İstanbul, 72 процента турецких граждан не верят, что при прямой угрозе НАТО реально придет на помощь Турции. Этот фактор усиливает аргументы сторонников создания национального ядерного потенциала, который рассматривается как единственный гарантированный способ защиты. Следует принять во внимание, что перспектива выхода Турции из режима нераспространения сопряжена с колоссальными рисками. Нарушение международных обязательств неминуемо приведет к экономическим санкциям и дипломатической изоляции, что может ударить по и без того нестабильной экономике страны. Тем не менее, обсуждение подобных сценариев уже перестало быть признаком маргинальности и вошло в повестку национального дискурса.