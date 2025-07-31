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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

США дали мексиканцам 90 дней

19:48 805

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум договорился о продлении на 90 дней действующих торговых соглашений и продолжении переговоров по вопросам торговли, сообщает ТАСС.

«Мы договорились продлить на 90 дней точно такое же соглашение, как и в последний короткий период, а именно: Мексика будет продолжать платить пошлины 25% из-за фентанила, 25% на автомобили и 50% на сталь, алюминий и медь. Кроме того, Мексика согласилась немедленно отменить свои многочисленные нетарифные торговые барьеры», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Американский лидер заявил, что в течение ближайших 90 дней стороны продолжат переговоры по торговому соглашению, а также подтвердил намерение США и Мексики сотрудничать в борьбе с контрабандой наркотиков и нелегальной миграцией.

В свою очередь Шейнбаум охарактеризовала беседу с президентом США как «очень хорошую». По её словам, сторонам удалось избежать повышения пошлин, запланированного на 1 августа, и договориться о 90-дневном периоде для выработки долгосрочного соглашения на основе диалога.

12 июля президент Трамп опубликовал в Truth Social письмо, адресованное Шейнбаум, в котором объявил о введении с 1 августа 30-процентных таможенных пошлин на мексиканские товары, поставляемые в США. По его словам, Мексика не предприняла достаточных мер для борьбы с распространением наркотических картелей и контрабандой фентанила на территорию США.

 

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