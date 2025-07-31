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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Трамп отомстил за Палестину

20:15 1609

Президент США Дональд Трамп пригрозил Канаде жесткими торговыми мерами за решение признать Палестину, сообщает Reuters.

«Вау! Канада поддержала палестинскую государственность. Нам будет очень сложно заключить торговую сделку. О, Канада!» — написал Трамп на своей платформе Truth Social, угрожая отменить тарифное соглашение.

Трамп подчеркнул, что готов ввести 35%-ную пошлину на канадский экспорт, если новое торговое соглашение между странами не будет достигнуто до 1 августа, при этом одним из его условий стало отказ от признания Палестины.

Отметим, что причиной конфликта стало заявление премьер-министра Канады Марка Карни, который накануне заявил о готовности Оттавы признать палестинское государство на сессии Генассамблеи ООН в сентябре при условии проведения выборов палестинскими властями и отказа от участия ХАМАС.

Таким образом, Канада присоединилась к Франции и Великобритании, ранее выдвинувшим аналогичные инициативы. Париж и Лондон выступают за создание палестинского государства как части решения по прекращению конфликта в Газе.

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