США о войне с Россией

Прямая военная конфронтация между США и РФ немыслима, ее никогда нельзя допустить, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью радиостанции Fox Radio.

«Что ж, это даже немыслимо. Поймите, война между Соединенными Штатами и Россией – это то, чего мы никогда не можем допустить. Это две крупнейшие в мире ядерные державы, и опасность была бы просто колоссальной», – сказал Рубио, комментируя вопрос о том, способна ли Москва на военное противостояние с Вашингтоном.

Он также сообщил, что США на этой неделе провели контакты с представителями России в попытке достичь взаимопонимания по пути к миру в Украине.