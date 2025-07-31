США о войне с Россией

Прямая военная конфронтация между США и РФ немыслима, ее никогда нельзя допустить, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью радиостанции Fox Radio.
«Что ж, это даже немыслимо. Поймите, война между Соединенными Штатами и Россией – это то, чего мы никогда не можем допустить. Это две крупнейшие в мире ядерные державы, и опасность была бы просто колоссальной», – сказал Рубио, комментируя вопрос о том, способна ли Москва на военное противостояние с Вашингтоном.
Он также сообщил, что США на этой неделе провели контакты с представителями России в попытке достичь взаимопонимания по пути к миру в Украине.
*** 20:16
Недавние контакты с представителями российского руководства не принесли продвижения в вопросе прекращения огня в Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News Radio.
Рубио констатировал, что несмотря на дипломатические попытки, российская сторона не демонстрирует заинтересованности в мирном урегулировании, а бомбардировки украинских городов продолжаются.
По словам госсекретаря, у президента США Дональда Трампа есть много вариантов усиления давления — от вторичных санкций против торговли российской нефтью до секторальных и банковских ограничений. «Мы надеемся избежать этого и найти путь к миру, но ждать вечно никто не будет», — подчеркнул он.