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Путин двинет танки на Пашиняна?!

США о войне с Россией

обновлено, 21:06
21:06 1731

Прямая военная конфронтация между США и РФ немыслима, ее никогда нельзя допустить, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью радиостанции Fox Radio.

«Что ж, это даже немыслимо. Поймите, война между Соединенными Штатами и Россией – это то, чего мы никогда не можем допустить. Это две крупнейшие в мире ядерные державы, и опасность была бы просто колоссальной», – сказал Рубио, комментируя вопрос о том, способна ли Москва на военное противостояние с Вашингтоном.

Он также сообщил, что США на этой неделе провели контакты с представителями России в попытке достичь взаимопонимания по пути к миру в Украине.

*** 20:16

Недавние контакты с представителями российского руководства не принесли продвижения в вопросе прекращения огня в Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News Radio.

Рубио констатировал, что несмотря на дипломатические попытки, российская сторона не демонстрирует заинтересованности в мирном урегулировании, а бомбардировки украинских городов продолжаются.

По словам госсекретаря, у президента США Дональда Трампа есть много вариантов усиления давления — от вторичных санкций против торговли российской нефтью до секторальных и банковских ограничений. «Мы надеемся избежать этого и найти путь к миру, но ждать вечно никто не будет», — подчеркнул он.

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