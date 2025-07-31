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Израиль ударил по ракетному заводу "Хезболлы"

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20:45 323

Армия Израиля нанесла авиаудары по объектам движения «Хезболла» в долине Баальбека в Ливане, сообщает израильский портал NewsRu.

«ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) вновь наносит мощный удар по крупнейшему заводу «Хезболлы» по производству точных ракет в Ливане. Любая попытка террористической организации восстановить свои военные возможности, закрепиться или угрожать нам встретит мощный и бескомпромиссный ответ», – заявил министр обороны Исраэль Кац.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что удары были нанесены по объектам по производству и хранению стратегического вооружения движения в долине Бекаа и на юге Ливана.

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