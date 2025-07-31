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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Что азербайджанский министр обсудил с американцами?

20:56 634

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с временным поверенным в делах США в стране Эми Карлон. Об этом говорится в сообщении Набиева, опубликованном в соцсети X.

Стороны обсудили перспективы грузоперевозок по Срединному коридору. Кроме того, они обменялись мнениями по вопросам в сферах телекоммуникаций, кибербезопасности и искусственного интеллекта, а также будущего сотрудничества с американскими компаниями. 

Кроме того, Баку и Вашингтон обсудили расширение торгово-экономических отношений.

Срединный коридор (Транскаспийский международный транспортный коридор) проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.

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