Что азербайджанский министр обсудил с американцами?

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с временным поверенным в делах США в стране Эми Карлон. Об этом говорится в сообщении Набиева, опубликованном в соцсети X.



Стороны обсудили перспективы грузоперевозок по Срединному коридору. Кроме того, они обменялись мнениями по вопросам в сферах телекоммуникаций, кибербезопасности и искусственного интеллекта, а также будущего сотрудничества с американскими компаниями.

Кроме того, Баку и Вашингтон обсудили расширение торгово-экономических отношений.

Срединный коридор (Транскаспийский международный транспортный коридор) проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.