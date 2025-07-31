В России взялись за коммунистов

Главное управление по противодействию экстремизму РФ и полиция проводят обыски в липецком офисе Коммунистической партии РФ (КПРФ), сообщает пресс-служба КПРФ.
«В штаб Липецкого обкома КПРФ прибыла полиция и сотрудники центра «Э» для проведения обследования помещения и транспортных средств. Из обкома изымают компьютеры, карты памяти и документы», — информирует пресс-служба партии в своем телеграм-канале.
Отмечается, что обыск начался с кабинета первого секретаря Липецкого обкома КПРФ Разворотнева.