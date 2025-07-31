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В России взялись за коммунистов

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21:23 2345

Главное управление по противодействию экстремизму РФ и полиция проводят обыски в липецком офисе Коммунистической партии РФ (КПРФ), сообщает пресс-служба КПРФ.

«В штаб Липецкого обкома КПРФ прибыла полиция и сотрудники центра «Э» для проведения обследования помещения и транспортных средств. Из обкома изымают компьютеры, карты памяти и документы», — информирует пресс-служба партии в своем телеграм-канале.

Отмечается, что обыск начался с кабинета первого секретаря Липецкого обкома КПРФ Разворотнева.

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