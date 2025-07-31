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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Главы «Роскосмоса» и NASA остались довольны друг другом

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21:21 510

Исполняющий обязанности главы «Роскосмоса» Дмитрий Баканов встретился в США с временно исполняющим обязанности директора NASA и министром транспорта Шоном Даффи. Как сообщает госкорпорация, стороны обсудили сотрудничество по проекту международной космической станции, участие в лунных программах, а также освоение дальнего космоса.

По словам Баканова, в ходе переговоров была достигнута договорённость о продолжении эксплуатации международной космической станции до 2028 года.

«Я приложу усилия, чтобы сохранить канал сотрудничества между Россией и США, и жду того же от NASA», — заявил Баканов по итогам встречи.

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