Эвакуация грузинских пограничников

В Грузии эвакуировали сотрудников КПП «Казбеги» (Дариали), а также работников частных компаний, расположенных рядом с границей с Россией, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Местные СМИ сообщают, что движение через пограничный пункт «Верхний Ларс» на границе между Грузией и Россией полностью прекращено для всех видов транспорта из-за схода селевых потоков.

«Поступил сигнал о повышении уровня воды в реке Терек. В целях безопасности сотрудники погранполиции, таможенники и все, кто работает поблизости, эвакуированы», – отметили в грузинском МВД.

В ведомстве уточнили, что в результате схода селя никто не пострадал. На месте работают сотрудники МВД, осуществляющие мониторинг обстановки.