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Путин двинет танки на Пашиняна?!

США отказываются от Тайваня?

22:15 663

Вашингтон и Пекин находятся на этапе, когда может установиться стратегическая стабильность, а полномасштабная торговая конфронтация между ними нанесла бы ущерб всему миру, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью радиостанции Fox Radio.

«Мы по-прежнему твердо привержены свободе судоходства в регионе, поддержке наших партнеров, таких как Филиппины и Тайвань. Но мы также вступаем в период некой стратегической стабильности», — отметил Рубио.

По его словам, США могли бы извлечь определенную выгоду из торгового конфликта с Китаем, однако он серьезно ударил бы по глобальной экономике, включая экономики самих США и особенно Китая.

При этом глава Госдепартамента подчеркнул, что в отношениях с Пекином у Вашингтона остаётся «много поводов для раздражения», с которыми придется иметь дело.

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