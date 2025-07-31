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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Израиль предложил Сирии компромисс

22:53 181

Израиль предложил Сирии компромиссный способ контроля над южными провинциями. Дамаск может набрать в Сувейде и других населенных пунктах региона отряды МВД, избегая использования регулярной армии.

По данным источника, израильская сторона настаивает на полном выводе армии и разоружении региона. Еврейское государство настаивает, что в районах проживания друзов подразделения внутренней безопасности должны формироваться преимущественно из местных жителей.

Источник канала также сообщил, что сирийские власти предпринимали попытки навести мосты с израильскими друзами и духовным лидером друзской общины шейхом Муафаком Тарифом.

Несколько месяцев назад сирийский министр иностранных дел Асаад аш-Шейбани позвонил Тарифу и пригласил его приехать Сирию. Тариф отказался, посоветовав сперва урегулировать отношения с друзами внутри страны.

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