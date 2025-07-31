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Сенат США выделил $800 млн Украине

31 июля 2025, 23:26 822

Комитет по ассигнованиям Сената США одобрил проект оборонного бюджета на 2026 финансовый год, предусматривающий $800 млн на поддержку Украины, сообщает Reuters.

Согласно документу, общая сумма, предусмотренная для Пентагона, составит $852 млрд. Из указанной суммы $800 млн предполагается направить на помощь Украине в ее противостоянии российской агрессии, а еще $225 млн — на поддержку безопасности стран Балтии.

В целом объем оборонных расходов, одобренных комитетом, оказался на $21,7 млрд (или 2,6%) выше, чем в бюджетной заявке администрации Трампа.

Законопроект получил широкую поддержку: за него проголосовали 26 сенаторов, против — трое, что, по данным агентства, указывает на наличие двухпартийного консенсуса.

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