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Республиканцы не позволили заблокировать продажу оружия Израилю

31 июля 2025, 23:28 410

Две резолюции, которые могли бы заблокировать продажу оружия Израилю в ответ на гибель мирных жителей в Газе, были отклонены в Сенате США в среду, хотя они получили больше поддержки, чем аналогичные меры ранее в этом году, пишет Reuters.

Обе резолюции были внесены сенатором Берни Сандерсом, независимым представителем от Вермонта, поддерживающим Демократическую партию. Они были отклонены с результатами голосования 73 против 24 и 70 против 27 в 100-местной палате поздно вечером в среду.

Аналогичные инициативы, также внесенные Сандерсом, провалились в апреле с результатами 82 против 15 и 83 против 15.

Все голоса в поддержку резолюций поступили от демократов, в то время как все однопартийцы президента Дональда Трампа из Республиканской партии выступили против. В заявлении Сандерс отметил, что доволен тем, что большинство демократической фракции поддержало инициативу.

Тем временем Израиль согласился выделить 30 миллионов долларов американскому Фонду гуманитарной помощи Газе (GHF) в июне, сравняв свой вклад с суммой, которую выделили США.

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