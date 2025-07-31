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Американский сенатор едет на Тайвань. Китайцы в ярости

31 июля 2025, 23:33 659

Сенатор США Роджер Уикер, председатель влиятельного комитета Сената по вооруженным силам, в августе возглавит делегацию Конгресса с визитом на Тайвань, сообщил в четверг высокопоставленный представитель Конгресса.

По информации Financial Times, визит состоится на фоне обеспокоенности некоторых членов Конгресса — как республиканцев, соратников президента Дональда Трампа, так и демократов — тем, что Трамп уделяет меньше внимания вопросам безопасности, сосредоточившись на заключении торговой сделки с Китаем.

Законодатели внесли предложения по ужесточению давления на Китай и выразили недовольство сообщениями о том, что президент Тайваня Лай Циндэ, как ожидается, отложит свой дипломатически чувствительный визит в США, о котором его команда ранее уведомила администрацию Трампа и который должен был состояться в августе.

Представители администрации заявили, что Трамп остается полностью привержен вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, параллельно продвигая свою торговую повестку и развивая личные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

Белый дом не дал немедленного комментария по поводу предстоящей поездки Уикера.

Уикер — один из самых ярых сторонников Тайваня в Конгрессе США, и его визит, вероятно, вызовет возмущение в Пекине, который регулярно осуждает любые проявления поддержки Тайбэя со стороны Вашингтона.

Посольство Китая призвало Уикера и других законодателей отменить свои планы.

«Китай решительно выступает против любых официальных контактов между США и Тайванем и призывает соответствующих законодателей соблюдать принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских совместных коммюнике и немедленно отменить свои планы по визиту на Тайвань», — говорится в заявлении представителя посольства в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что США согласились на ряд серьезных уступок Китаю, стремясь избежать роста напряженности в отношениях на фоне переговоров о торговой сделке и возможной встречи на высшем уровне с участием председателя КНР Си Цзиньпина.

Согласно имеющейся информации, по просьбе Пекина Вашингтон отложил запланированный на июнь 2025 года визит главы оборонного ведомства Тайваня Гу Лисюна, а до этого запретил президенту Тайваня Лаю Циндэ совершить транзитную пересадку в Нью-Йорке.

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