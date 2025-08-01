Азербайджан предупреждает Россию

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил на заявления спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, который обвинил Баку в «недружественной акции» после демонтажа памятника русскому художнику-маринисту, графику Ивану Айвазовскому в Ханкенди.

«Утверждения господина Швыдкого о якобы «отмене» русской культуры в Азербайджане — очередная ложь. Несмотря на существующий в этой сфере серьезный дисбаланс между двумя странами, никто в Азербайджане не отменял русскую культуру. Так, в Азербайджане функционируют русский театр, школы с преподаванием на русском языке, издаются издания на русском языке, в то время как в России отсутствуют театры, школы, газеты и журналы на азербайджанском языке.

Несмотря на это, мы не выступаем с заявлениями об «отмене» азербайджанской культуры в России. Однако высокопоставленные российские чиновники должны понимать, что если антиазербайджанские действия и заявления с их стороны будут продолжаться, то возможны меры по устранению указанного дисбаланса.

Также вызывает сожаление, что во время недавнего визита на освобожденные территории Азербайджана, в город Шуша, господин Швыдкой, ознакомившись с актами вандализма в отношении памятников Натаван, Узеиру Гаджибейли, Бюльбюлю и другим деятелям азербайджанской культуры, а также с разрушениями, нанесенными территории Азербайджана, не нашел в себе мужества выступить с осуждением этих действий.

То, что в статье, опубликованной в государственном информационном агентстве Российской Федерации ТАСС, город Ханкенди назван «Степанакертом», расценивается как неуважение к территориальной целостности нашей страны и оскорбительный шаг.

В связи с этим недружественным шагом хотим напомнить российской стороне, что переименование города Ханкенди, расположенного на исконной территории Азербайджана и ставшего административным центром созданной в 1923 году Нагорно-Карабахской автономной области, в «Степанакерт» в честь большевика Степана Шаумяна, совместно с дашнаками устроившего массовые расправы над азербайджанским народом, было актом оскорбления в адрес Азербайджана.

Российской стороне сообщаем, что ожидаем прекращения искажений азербайджанских топонимов и использования названий, применявшихся сепаратистским марионеточным режимом на наших территориях. Если подобные случаи повторятся, Азербайджан, руководствуясь принципом взаимности, может начать обозначать многие населенные пункты на территории России их историческими названиями.

От информационного агентства ТАСС мы ожидаем извинений и внесения соответствующих исправлений. В противном случае, в соответствии с законодательством, могут быть приняты соответствующие меры против деятельности ТАСС в Азербайджане», - говорится в сообщении.