Глобальный сбой в Telegram

В работе мессенджера Telegram вечером 31 июля произошел сбой, совпавший с выходом обновления мессенджера, следует из данных сервиса Downdetector.

Первые сообщения о проблемах начали поступать около 21:30 по бакинскому времени, пик обращений пришелся на 21:45, после чего их число пошло на спад.

По информации Downdetector, в России пользователи чаще всего жаловались на неполадки с получением уведомлений (37%), сбои мобильного приложения (29%) и работу сайта (20%). В других странах основная часть жалоб касалась проблем с подключением к сервису.

Telegram оказался недоступен не только на мобильных устройствах, но и на компьютерах.

Сбой произошел на фоне обновления, представленного 31 июля. Среди новых функций — глобальный поиск по публикациям в публичных каналах.