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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

ХАМАС будет говорить после еды

00:45 534

Палестинское движение ХАМАС выразило готовность вернуться к переговорам о перемирии, поставив условием устранение гуманитарной катастрофы и прекращение голода в Газе.

«Движение подчеркивает готовность немедленно возобновить переговоры после поступления помощи тем, кто ее заслуживает, и завершения гуманитарного кризиса и голода в Газе», – говорится в заявлении движения.

В ХАМАС подчеркнули, что продолжение переговоров в условиях голода выглядит бессмысленным и бесполезным.

Кроме того, движение назвало пропагандистским представлением предстоящий визит спецпосланника США Стива Уиткоффа в сектор Газа «для сдерживания нарастающего гнева по поводу американского участия в использовании голода против нашего населения в анклаве».

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