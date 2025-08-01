ХАМАС будет говорить после еды

Палестинское движение ХАМАС выразило готовность вернуться к переговорам о перемирии, поставив условием устранение гуманитарной катастрофы и прекращение голода в Газе.

«Движение подчеркивает готовность немедленно возобновить переговоры после поступления помощи тем, кто ее заслуживает, и завершения гуманитарного кризиса и голода в Газе», – говорится в заявлении движения.

В ХАМАС подчеркнули, что продолжение переговоров в условиях голода выглядит бессмысленным и бесполезным.

Кроме того, движение назвало пропагандистским представлением предстоящий визит спецпосланника США Стива Уиткоффа в сектор Газа «для сдерживания нарастающего гнева по поводу американского участия в использовании голода против нашего населения в анклаве».