Трамп продал нефть Пакистану

Пакистан впервые в истории начнет импорт нефти из США — соответствующее соглашение было подписано в среду, сообщает Reuters.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о подписании нового соглашения с Исламабадом, предусматривающего участие американского бизнеса в добыче нефти в Пакистане.

«Это тестовая партия в рамках нашего долгосрочного соглашения с американским энергетическим концерном Vitol. Если она окажется коммерчески выгодной и доступной, мы сможем импортировать как минимум одну партию в месяц», — заявил председатель совета директоров крупнейшей пакистанской нефтеперерабатывающей компании Cnergyico Усама Куреши.

Он подчеркнул, что это первая закупка американской нефти в истории страны.

По словам Куреши, Пакистан приобрел один миллион баррелей легкой нефти марки West Texas Intermediate (WTI). Ожидается, что поставка прибудет в порт Карачи во второй половине октября.