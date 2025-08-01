USD 1.7000
EUR 1.9440
RUB 2.0968
Подписаться на уведомления
Путин двинет танки на Пашиняна?!
Новость дня
Путин двинет танки на Пашиняна?!

Трамп об ударе России по Киеву: «Это омерзительно»

ВИДЕО
01:07 1198

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Россию за удар по Киеву, унесший жизни 16 человек и ранивший еще 159.

«То, что Россия сегодня нанесла удар по Киеву, было просто омерзительно и грустно», - сказал Трамп.

Президент США также заявил, что Вашингтон введет санкции против РФ после истечения 10-дневного срока. Вместе с тем он усомнился, что грядущие санкции будут иметь какой-то эффект и повлияют на ситуацию вокруг Украины.

Трамп сообщил, что его спецпосланник Стив Уиткофф после визита в Израиль отправится в Россию.

Трамп призвал Иран говорить то, что нужно
Трамп призвал Иран говорить то, что нужно
01:45 298
Лавров призвал избавиться от ОБСЕ
Лавров призвал избавиться от ОБСЕ
01:37 532
Трамп об ударе России по Киеву: «Это омерзительно»
Трамп об ударе России по Киеву: «Это омерзительно» ВИДЕО
01:07 1199
«Араз-Нахчыван» героически прошел греков, «Сабах» разгромил молдаван, «Зиря» уступила хорватам
«Араз-Нахчыван» героически прошел греков, «Сабах» разгромил молдаван, «Зиря» уступила хорватам видео, обновлено 01:44
01:44 7935
Что Азербайджан обсудил с американцами?
Что Азербайджан обсудил с американцами?
31 июля 2025, 20:56 4559
Американский сенатор едет на Тайвань. Китайцы в ярости
Американский сенатор едет на Тайвань. Китайцы в ярости
31 июля 2025, 23:33 1074
Сенат США выделил $800 млн Украине
Сенат США выделил $800 млн Украине
31 июля 2025, 23:26 1258
Израильские дипломаты покидают Эмираты
Израильские дипломаты покидают Эмираты обновлено, 00:34
00:34 2339
Индусы приготовились отказаться от российской нефти
Индусы приготовились отказаться от российской нефти обновлено 21:53
31 июля 2025, 21:53 4521
В России взялись за коммунистов
В России взялись за коммунистов фото
31 июля 2025, 21:23 4351
И Турция хочет ядерное оружие
И Турция хочет ядерное оружие горячая тема
31 июля 2025, 19:32 5777

ЭТО ВАЖНО

Трамп призвал Иран говорить то, что нужно
Трамп призвал Иран говорить то, что нужно
01:45 298
Лавров призвал избавиться от ОБСЕ
Лавров призвал избавиться от ОБСЕ
01:37 532
Трамп об ударе России по Киеву: «Это омерзительно»
Трамп об ударе России по Киеву: «Это омерзительно» ВИДЕО
01:07 1199
«Араз-Нахчыван» героически прошел греков, «Сабах» разгромил молдаван, «Зиря» уступила хорватам
«Араз-Нахчыван» героически прошел греков, «Сабах» разгромил молдаван, «Зиря» уступила хорватам видео, обновлено 01:44
01:44 7935
Что Азербайджан обсудил с американцами?
Что Азербайджан обсудил с американцами?
31 июля 2025, 20:56 4559
Американский сенатор едет на Тайвань. Китайцы в ярости
Американский сенатор едет на Тайвань. Китайцы в ярости
31 июля 2025, 23:33 1074
Сенат США выделил $800 млн Украине
Сенат США выделил $800 млн Украине
31 июля 2025, 23:26 1258
Израильские дипломаты покидают Эмираты
Израильские дипломаты покидают Эмираты обновлено, 00:34
00:34 2339
Индусы приготовились отказаться от российской нефти
Индусы приготовились отказаться от российской нефти обновлено 21:53
31 июля 2025, 21:53 4521
В России взялись за коммунистов
В России взялись за коммунистов фото
31 июля 2025, 21:23 4351
И Турция хочет ядерное оружие
И Турция хочет ядерное оружие горячая тема
31 июля 2025, 19:32 5777
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться