Трамп об ударе России по Киеву: «Это омерзительно»

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Россию за удар по Киеву, унесший жизни 16 человек и ранивший еще 159.

«То, что Россия сегодня нанесла удар по Киеву, было просто омерзительно и грустно», - сказал Трамп.

Президент США также заявил, что Вашингтон введет санкции против РФ после истечения 10-дневного срока. Вместе с тем он усомнился, что грядущие санкции будут иметь какой-то эффект и повлияют на ситуацию вокруг Украины.

Трамп сообщил, что его спецпосланник Стив Уиткофф после визита в Израиль отправится в Россию.