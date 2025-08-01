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Лавров призвал избавиться от ОБСЕ

01:37 532

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) «не справилась со своей задачей по борьбе с трансграничной преступностью, отдав приоритет политике изоляции Москвы».

«В условиях развязанной Западом оголтелой кампании против России ОБСЕ провалила свою роль и на поле международных усилий по противодействию терроризму, наркотрафику, торговле людьми и другим видам трансграничной оргпреступности, а также по обеспечению международной информационной безопасности», – говорится в статье Лаврова «Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы», опубликованной в «Российской газете».

По его словам, «все эти проблемы сохраняются, но были принесены в жертву стремлению изолировать Россию».

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