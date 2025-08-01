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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Трамп призвал Иран говорить то, что нужно

01:45 299

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Тегерану стоит изменить риторику в адрес Вашингтона относительно переговоров с США по ядерной программе Ирана.

«Они (иранские власти) не говорят того, что нужно», – отметил глава вашингтонской администрации, подразумевая, что Тегеран пока не выразил готовность к участию в очередном раунде консультаций с США.

Он указал, что иранские представители проявляют недостаточную вежливость, тогда как им следовало бы изменить тон.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью британской Financial Times заявил, что Вашингтон обязан объяснить свои действия, связанные с ударами по Ирану во время переговоров, и предоставить гарантии, что подобное больше не повторится. Он также настаивает на том, чтобы США компенсировали ущерб, нанесенный иранской стороне. Несмотря на это, Аракчи подчеркнул, что возможность возобновления диалога с США все еще существует, хотя многие в Тегеране стали относиться к американской дипломатии с недоверием. В Госдепартаменте, в свою очередь, отвергли требования Тегерана, назвав их абсурдными.

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