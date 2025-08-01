Беспилотники атакуют Россию

В ряде регионов России объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки БПЛА, сообщают российские СМИ.

Так, в Липецкой области вечером 31 июля был введен «желтый» уровень опасности в связи с угрозой воздушной атаки, сообщили в региональном управлении МЧС. Ведомство уточнило, что действует режим «Воздушная опасность».

О тревоге также уведомил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, в Воронеже зафиксирована угроза удара беспилотников.

«Внимание! Город Воронеж – тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», – написал он в Telegram, призвав жителей оставаться в помещениях и держаться подальше от окон.

По его данным, тревога объявлена также в Острогожском районе, где работают системы оповещения.

Аналогичные сообщения поступили из Таганрога. Глава города Светлана Камбулова заявила, что задействованы силы ПВО.