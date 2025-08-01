Все возможные соперники «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы

4 августа в швейцарском Ньоне состоится очередная жеребьевка футбольных еврокубков, а именно раунда плей-офф, являющегося последней квалификационной стадией перед основным раундом.

Чемпион Азербайджана «Карабах» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет со «Шкендией» из Северной Македонии. Матчи состоятся 5 и 12 августа. Жеребьевка раунда плей-офф пройдет до этих игр. Пара «Шкендия» - «Карабах» во время жеребьевки будет в числе «несеяных» из-за недостаточного рейтинга чемпиона Азербайджана.

Победитель этого противостояния в раунде плей-офф может сыграть со следующими соперниками:

«Буде-Глимт» (Норвегия), «Селтик» (Шотландия);

победители пар «Мальме» (Швеция) - «Копенгаген» (Дания), «Лех» (Польша) - «Црвена Звезда» (Сербия) и «Лудогорец» (Болгария) - «Ференцварош» (Венгрия).

Интересно, что «Карабах» в разные годы играл в еврокубках со всеми этими командами, кроме «Црвены Звезды».