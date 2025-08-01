Все возможные соперники «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы

4 августа в швейцарском Ньоне состоится очередная жеребьевка футбольных еврокубков, а именно раунда плей-офф, являющегося последней квалификационной стадией перед основным раундом.
Чемпион Азербайджана «Карабах» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет со «Шкендией» из Северной Македонии. Матчи состоятся 5 и 12 августа. Жеребьевка раунда плей-офф пройдет до этих игр. Пара «Шкендия» - «Карабах» во время жеребьевки будет в числе «несеяных» из-за недостаточного рейтинга чемпиона Азербайджана.
Победитель этого противостояния в раунде плей-офф может сыграть со следующими соперниками:
«Буде-Глимт» (Норвегия), «Селтик» (Шотландия);
победители пар «Мальме» (Швеция) - «Копенгаген» (Дания), «Лех» (Польша) - «Црвена Звезда» (Сербия) и «Лудогорец» (Болгария) - «Ференцварош» (Венгрия).
Интересно, что «Карабах» в разные годы играл в еврокубках со всеми этими командами, кроме «Црвены Звезды».
Пара «Шкендия» - «Карабах» будет участвовать и в жеребьевке раунда плей-офф Лиги Европы. Там сыграет проигравший. Здесь «Карабах» также будет «несеяным», но уже из-за низкого рейтинга «Шкендии».
В случае поражения от македонцев в раунде плей-офф Лиги Европы «Карабаху» могут достаться:
«Янг Бойз» (Швейцария);
победители пар «Панатинаикос» (Греция) - «Шахтер» (Украина), «Клуж» (Румыния) - «Брага» (Португалия), ПАОК (Греция) - «Вольфсбергер» (Австрия), «Хамрун Спартанс» (Мальта) - «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), «Фредрикстад» (Норвегия) - «Мидтьюлланд» (Дания), АЕК (Кипр) - «Легия» (Польша), ФКСБ (Румыния) - «Дрита» (Косово), «Серветт» (Швейцария) - «Утрехт» (Нидерланды);
проигравшие в парах 3-го раунда Лиги чемпионов «Лудогорец» (Болгария) - «Ференцварош» (Венгрия), «Лех» (Польша) - «Црвена Звезда» (Сербия), «Мальме» (Швеция) - «Копенгаген» (Дания).
В день жеребьевки УЕФА поделит команды на группы, так что количество потенциальных соперников сократится.