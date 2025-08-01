Олимпиада, Универсиада, Гимназиада… Азербайджан в последние годы стабильно улучшает свои спортивные результаты

Как оценивать выступление сборной Азербайджана на завершившихся в Германии 32-х Всемирных студенческих играх? 2 золотые, 2 серебряные медали и 24-е место в общекомандном зачете - таков результат наших спортсменов.

Всемирная Универсиада - именно так долгие годы назывались Всемирные студенческие игры - соревнование специфическое. Здесь можно встретить, как не хватающих звезд с неба студентов-любителей, так и профессиональных спортсменов - призеров Олимпийский игр, чемпионатов мира и Европы. То есть разница в классе между соперниками может быть громадная. Для успешного выступления на Универсиаде, как и на любом другом соревновании, важно по возможности собрать максимально сильный состав спортсменов, находящихся в оптимальной форме. Но проблема в том, что Всемирные студенческие игры не являются приоритетными для федераций. Для них гораздо важнее успешное выступление на чемпионатах мира и Европы, и это естественно. К примеру, дзюдоист Эльджан Гаджиев, завоевавший серебро, открыто признался, что не был готов к соревнованиям в Германии, так как выложился по полной на июньском чемпионате мира, где взял бронзу. Но даже в таком состоянии Гаджиеву удалось завоевать медаль на Универсиаде.

А вот в художественной гимнастике Азербайджан на Играх представляла основная групповая команда страны. Участницы Олимпийских игр в Париже, занявшие там 5-е место, в Германии удостоились двух золотых и одной серебряной награды. Могло быть и третье золото, но немного не повезло. С тремя золотыми медалями Азербайджан занял бы в итоговой медальной таблице 19-е место. Но и 24-я позиция - это лучше, чем на Универсиаде-2023 в китайском Ченгду. Там мы заняли 38-е место, не завоевав ни одного золота. Таким образом, как и на Олимпиаде-2024 в Париже, так и на Универсиаде-2025 в Германии, результаты предыдущих аналогичных соревнований были улучшены. На Играх в Париже (2 золота, 2 серебра и 3 бронзы), напомним, Азербайджан впервые в истории попал в тридцатку лучших стран в общекомандном зачете. По медалям же это была лучшая Олимпиада за последние 12 лет. А на Всемирных студенческих играх в Германии (2-2-0) наша команда выступила лучше, чем в Китае (0-3-6) два года назад. Говоря о прогрессе, добавим сюда самые успешные в истории выступления сборной Азербайджана на Всемирной Гимназиаде-2024 в Бахрейне и на Всемирной Гимназиаде U-15 этого года в Сербии. Не будем забывать и о Европейских юношеских олимпийских фестивалях, где и в этом году, и в 2023-м Азербайджан, если не брать в расчет домашний фестиваль 2019 года, продемонстрировал лучшие результаты за последние 18 лет. Все эти показатели последних лет внушают оптимизм.