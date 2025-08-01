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Трамп ввел «уточненные» пошлины для десятков стран

08:57 431

Президент США Дональд Трамп подписал указы о введении импортных пошлин в размере от 10% до 41% в отношении 69 стран и территорий, а также Евросоюза, передает BBC.

Пошлины, которые названы в указе «уточненными ответными», вступят в силу через семь дней, только в отношении Канады они вступают в силу сразу. При этом Трамп повысил пошлины для Канады с 25% до 35%. Эти пошлины не распространяются на товары, которые покрывает торговое соглашение США, Мексики и Канады USMCA — это прежде всего продукция, полностью сделанная из североамериканского сырья либо продукция глубокой переработки из импортного сырья.

Канада — второй по величине торговый партнер США после Мексики и крупнейший поставщик стали и алюминия. Для Мексики Трамп ранее продлил действующие ставки на 90 дней, чтобы дать больше времени для торговых переговоров.

Самые высокие пошлины получила Сирия — 41%, а также Лаос и Бирма — по 40%. Самые низкие — 10% у Британии и отдельно ее Фолклендских островов.

В графе «Бразилия» в опубликованном Белым домом списке тоже фигурируют 10%, при этом днем ранее Трамп подписал указ о 50-процентной пошлине на импорт из этой страны.

Импорт из большинства стран в списке, как и из Евросоюза, будет облагаться пошлинами в размере 15%.

Индия, как Трамп обещал накануне, получила 25-процентные пошлины.

В Европе самые высокие пошлины получили Швейцария — 39% и Сербия — 35%,

BBC отмечает, что из всех стран, чей импорт Трамп решил обложить наиболее высокими тарифами, только Швейцария является заметным для США торговым партнером: в прошлом году она экспортировала в Соединенные Штаты товаров на 63,4 млрд долларов.

Китая в списке нет: с ним США ведут отдельные переговоры.

Отдельный пункт в указе Трампа посвящен попыткам избежать высоких пошлин, экспортируя товар в США через третьи страны. Такой товар, если его настоящее происхождение обнаружит американская таможня, будет обложен 40-процентной пошлиной.

Дональд Трамп объявил о новых больших пошлинах на импорт из большинства стран — торговых партнеров США в начале апреля, но затем откладывал введение этих высоких ставок, в последний раз — до 1 августа. За эти месяцы о снижении ставок на импорт большинства своих товаров с Трампом и его администрацией договорились несколько стран и Евросоюз.

Главный торговый партнер США, Китай, выдержал «аукцион тарифов» в первые недели, когда Трамп взвинтил пошлины на китайский импорт до запретительных 145%, и дождался, что американский президент сам в мае снизил их до 30%.

Сейчас идут переговоры Вашингтона и Пекина о том, что будет дальше: на этой неделе в Стокгольме без видимых публике результатов прошел третий раунд.

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