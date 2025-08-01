Скончался народный артист Азербайджана Ариф Бабаев. Как сообщили близкие народного артиста, Ариф Бабаев скончался сегодня в больнице, где проходил лечение.

Народный артист в июле был госпитализирован в Гахскую центральную районную больницу с диагнозом «острая дыхательная недостаточность». Из-за критического состояния Арифа Бабаева перевели в одно из медицинских учреждений в Баку.

Ариф Бабаев родился 20 февраля 1938 года в селе Сарыджалы Агдамского района. Кавалер орденов «Шохрат», «Шараф», «Истиглал». В 2024 году был награжден медалью «100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)», 8 мая 2025 года - премией Гейдара Алиева. Исполненные Арифом Бабаевым музыкальные произведения вошли в Золотой фонд Азербайджанского государственного телевидения.