Возросло число погибших из-за удара России по Киеву: среди них трое детей

Число погибших в Киеве при российском ударе прошлой ночью выросло до 27, об этом утром объявил спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

Ранее ГСЧС объявила, что ночью и утром спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Святошинском районе 10 тел погибших, в том числе тело двухлетнего ребенка. Позже Хорунжий заявил, что «погибло уже 27 человек. Только что передали информацию, что спасатели вытащили из-под завалов в Святошинском районе еще одного человека».

Он прогнозирует, что число жертв этого российского удара еще может возрасти.

Таким образом, в результате массированного удара россиян дронами и ракетами по Киеву в ночь на 31 июля погибли трое детей и 23 взрослых. Ранены, по данным ГСЧС, 159 человек.