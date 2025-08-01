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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Возросло число погибших из-за удара России по Киеву: среди них трое детей

09:19 100

Число погибших в Киеве при российском ударе прошлой ночью выросло до 27, об этом утром объявил спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий. 

Ранее ГСЧС объявила, что ночью и утром спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Святошинском районе 10 тел погибших, в том числе тело двухлетнего ребенка. Позже Хорунжий заявил, что «погибло уже 27 человек. Только что передали информацию, что спасатели вытащили из-под завалов в Святошинском районе еще одного человека».

Он прогнозирует, что число жертв этого российского удара еще может возрасти.

Таким образом, в результате массированного удара россиян дронами и ракетами по Киеву в ночь на 31 июля погибли трое детей и 23 взрослых. Ранены, по данным ГСЧС, 159 человек.

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