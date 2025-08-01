Нефть дорожает

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на $0,14 (0,2%), до $71,84 за баррель. В четверг эти контракты подешевели на $0,77 (1,1%), до $71,7 за баррель.

Цены на нефть умеренно растут утром в пятницу после снижения по итогам предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на $0,11 (0,16%), до $69,37 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $0,74 (1,06%), до $69,26 за баррель.

Однако цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,94, или 1,27% - до $72,7.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB снизилась на $1,02, или 1,4% - до $71,3 за баррель.