Индия отказывает Трампу

Правительство Нарендры Моди вряд ли будет закупать у США дополнительную военную технику, хотя это является ключевым требованием президента Дональда Трампа, сказали собеседники агентства. Вместо этого индийские власти рассчитывают на партнерство с Вашингтоном, направленное на совместные разработки и производство техники внутри страны.

Индия уведомила США, что не заинтересована в приобретении американских истребителей F-35, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Трамп в феврале во время визита Моди в Белый дом заявил, что Вашингтон увеличит поставки военной техники Нью-Дели «на многие миллиарды долларов», и сообщил тогда, что США «прокладывают путь» к поставке Индии «истребителей-невидимок» F-35.

F-35 производятся компанией Lockheed Martin, это семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Самолеты разработаны в трех вариантах: наземный истребитель (F-35A) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (F-35B) для корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, а также палубный истребитель для нужд ВМС США.

Об отказе Индии закупать истребители Bloomberg сообщил на фоне ужесточения риторики Трампа по отношению к этой стране. В частности, он пригрозил Нью-Дели пошлинами в размере 25% и «штрафом» за закупку военной техники и энергоносителей у России. По словам республиканца, отношения двух стран развивались не очень хорошо из-за слишком высоких тарифов, а также «самых сложных и неприятных торговых барьеров».

По словам источников Bloomberg, в Нью-Дели были шокированы и разочарованы заявлением Трампа. Министр торговли Индии Пиюш Гойял, который всего несколько дней назад выразил уверенность в заключении торгового соглашения с Вашингтоном, заявил, что правительство взаимодействует с экспортерами, чтобы оценить влияние американских пошлин.