Последний рубеж: Покровск на грани захвата

Как отмечает издание, российские войска фактически перерезали ключевую дорогу, которая является жизненно важной артерией для украинской обороны в Покровске, атаками беспилотников и засадами. Чтобы добраться до своих позиций, украинские военные идут пешком, иногда на расстояние до 20 километров, таща за собой снаряжение, говорится в публикации.

Российские войска на фронте приближаются к городу Доброполье, который остается последним крупным населенным пунктом перед полным окружением Покровска, захват которого поможет россиянам обеспечить контроль над всей Донецкой областью Украины. Об этом пишет The Telegraph.

В течение нескольких месяцев российские беспилотники целились в передвижения по Т-05-15, жизненно важной логистической артерии, снабжающей украинские оборонительные сооружения в Покровске. Однако в воскресенье утром российские войска устроили засаду на украинское подразделение в Родинском, городе, через который проходит дорога, и теперь контролируют его, пишет The Telegraph.

«…С потерей Родинского перекрыт еще один ключевой коридор снабжения, в результате чего у Украины остается практически один путь из Покровска», - отмечается в публикации.

По словам украинских солдат, которые приводит издание, россияне применяют тактику, напоминающую действия немцев времен Второй мировой войны: выявляют слабые места в логистике, а затем перерезают их. Этот акцент на логистике привел к ожесточенным боям, которые сейчас разгораются вокруг Доброполья - как в Покровске на юге, так и в Константиновке на востоке.

Если россияне захватят Покровск, линию фронта от Павлограда, то территории, которые украинским войскам будет крайне сложно оборонять, будут отделять только открытые сельскохозяйственные угодья, пишет The Telegraph. «Падение Покровска теперь кажется не вопросом «возьмет ли», а скорее, вопросом «когда», отмечает издание. «Некоторые солдаты прогнозируют, что он может пасть в течение нескольких дней, другие – недель. Сейчас мало кто говорит о неопределенности, только о сроках», - пишет газета.

Украинские солдаты связывают быстрое ускорение с элитными российскими подразделениями беспилотников, которые ранее были развернуты в Курске, а теперь перенаправлены в Покровск.

Сейчас внимание сосредоточено на требованиях Дональда Трампа, который дал Путину срок в 10 дней для заключения мира. «Однако солдаты на передовой опасаются, что не доживут до истечения этих 10 дней, даже если соглашение, действительно, будет заключено», - отмечает издание.