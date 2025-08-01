Путин мечтал об Украине еще с 1990-х

В немецких дипломатических архивах обнаружены документы, указывающие на то, что территориальные претензии президента России Владимира Путина на Крым, Восточную Украину и север Казахстана начали формироваться еще в середине 1990-х годов. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на материалы Министерства иностранных дел Германии.

Согласно архивной записи, 14 января 1994 года тогдашний генеральный консул Германии в Санкт-Петербурге зафиксировал высказывания Путина, который в то время занимал должность первого заместителя председателя правительства города.

Как отмечается в документе, Путин «решительно» заявил, что «Крым, Восточная Украина и северный Казахстан никогда не были чужими для России, а всегда были частью российской территории».

Немецкий дипломат также отметил, что Путин ссылался на «национальное чувство» россиян, добавив, что «немцам его, видимо, трудно понять».

Эти архивные данные подтверждают, что территориальные амбиции Путина в отношении соседних стран появились задолго до аннексии Крыма в 2014 году, начала войны на Донбассе и полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.