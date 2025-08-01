USD 1.7000
EUR 1.9409
RUB 2.1107
Подписаться на уведомления
Путин двинет танки на Пашиняна?!
Новость дня
Путин двинет танки на Пашиняна?!

Путин мечтал об Украине еще с 1990-х

10:39 1273

В немецких дипломатических архивах обнаружены документы, указывающие на то, что территориальные претензии президента России Владимира Путина на Крым, Восточную Украину и север Казахстана начали формироваться еще в середине 1990-х годов. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на материалы Министерства иностранных дел Германии.

Согласно архивной записи, 14 января 1994 года тогдашний генеральный консул Германии в Санкт-Петербурге зафиксировал высказывания Путина, который в то время занимал должность первого заместителя председателя правительства города.

Как отмечается в документе, Путин «решительно» заявил, что «Крым, Восточная Украина и северный Казахстан никогда не были чужими для России, а всегда были частью российской территории».

Немецкий дипломат также отметил, что Путин ссылался на «национальное чувство» россиян, добавив, что «немцам его, видимо, трудно понять».

Эти архивные данные подтверждают, что территориальные амбиции Путина в отношении соседних стран появились задолго до аннексии Крыма в 2014 году, начала войны на Донбассе и полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

И Тайвань понял, что на Трампа полагаться нельзя
И Тайвань понял, что на Трампа полагаться нельзя новая геополитика
10:45 762
И Турция хочет ядерное оружие
И Турция хочет ядерное оружие горячая тема
31 июля 2025, 19:32 7353
ТАСС «исправил» заголовок новости о Ханкенди
ТАСС «исправил» заголовок новости о Ханкенди
11:17 685
Русские захватывают, украинцы освобождают
Русские захватывают, украинцы освобождают Что происходит на фронте?
10:57 1003
Путин мечтал об Украине еще с 1990-х
Путин мечтал об Украине еще с 1990-х
10:39 1274
Азербайджан поставляет газ в Сирию с далекими целями. Цель – соединиться с Израилем
Азербайджан поставляет газ в Сирию с далекими целями. Цель – соединиться с Израилем все еще актуально
31 июля 2025, 17:37 3951
Растет число погибших от российского удара по Киеву: среди них трое детей
Растет число погибших от российского удара по Киеву: среди них трое детей обновлено 10:04
10:04 1906
Скончался народный артист Азербайджана
Скончался народный артист Азербайджана
09:09 3727
Трамп ввел «уточненные» пошлины для десятков стран
Трамп ввел «уточненные» пошлины для десятков стран
08:57 1643
Олимпиада, Универсиада, Гимназиада… Азербайджан в последние годы стабильно улучшает свои спортивные результаты
Олимпиада, Универсиада, Гимназиада… Азербайджан в последние годы стабильно улучшает свои спортивные результаты
04:06 1153
Все возможные соперники «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы
Все возможные соперники «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы
02:41 3968

ЭТО ВАЖНО

И Тайвань понял, что на Трампа полагаться нельзя
И Тайвань понял, что на Трампа полагаться нельзя новая геополитика
10:45 762
И Турция хочет ядерное оружие
И Турция хочет ядерное оружие горячая тема
31 июля 2025, 19:32 7353
ТАСС «исправил» заголовок новости о Ханкенди
ТАСС «исправил» заголовок новости о Ханкенди
11:17 685
Русские захватывают, украинцы освобождают
Русские захватывают, украинцы освобождают Что происходит на фронте?
10:57 1003
Путин мечтал об Украине еще с 1990-х
Путин мечтал об Украине еще с 1990-х
10:39 1274
Азербайджан поставляет газ в Сирию с далекими целями. Цель – соединиться с Израилем
Азербайджан поставляет газ в Сирию с далекими целями. Цель – соединиться с Израилем все еще актуально
31 июля 2025, 17:37 3951
Растет число погибших от российского удара по Киеву: среди них трое детей
Растет число погибших от российского удара по Киеву: среди них трое детей обновлено 10:04
10:04 1906
Скончался народный артист Азербайджана
Скончался народный артист Азербайджана
09:09 3727
Трамп ввел «уточненные» пошлины для десятков стран
Трамп ввел «уточненные» пошлины для десятков стран
08:57 1643
Олимпиада, Универсиада, Гимназиада… Азербайджан в последние годы стабильно улучшает свои спортивные результаты
Олимпиада, Универсиада, Гимназиада… Азербайджан в последние годы стабильно улучшает свои спортивные результаты
04:06 1153
Все возможные соперники «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы
Все возможные соперники «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы
02:41 3968
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться