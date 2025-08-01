Центр кибербезопасности Азербайджана подготовил еще 100 специалистов

Состоялся пятый выпуск Центра кибербезопасности Азербайджана, учрежденного Министерством цифрового развития и транспорта, Агентством инноваций и цифрового развития (İRİA) совместно с израильским технологическим институтом «Технион». В рамках текущего учебного потока подготовлены 100 новых специалистов в области кибербезопасности.
Выступая на открытии мероприятия, заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов рассказал о растущем влиянии киберпреступности на глобальную экономику, новых рисках, создаваемых искусственным интеллектом, и решающей роли человеческого фактора в обеспечении кибербезопасности.
Председатель правления İRİA Фарид Османов в своем выступлении подчеркнул важность утвержденной президентом Азербайджана государственной стратегии в области информации и кибербезопасности на 2023–2027 годы. Он отметил, что цифровая грамотность и защита данных являются ключевыми приоритетами, а также обратил внимание на вклад Центра в развитие национальной экосистемы и успешную реализацию учебных программ на основе международного опыта.
Затем выступили представители партнерских организаций, а также «Техниона», подчеркнувшие важность, цели и перспективы программы. В рамках мероприятия команда выпускников представила итоговые проекты, в которых применялись полученные во время обучения знания для решения реальных задач.
После этого состоялось награждение двух выпускников, добившихся выдающихся результатов. В завершение церемонии всем 100 выпускникам были вручены сертификаты от официальных гостей мероприятия.
Отметим, под руководством международных экспертов в ходе обучения студенты проходили практические тренинги в рамках команд защиты (Blue Team), нападения (Red Team) и объединенных операций (Purple Team), получив при этом актуальные знания о передовых стратегиях, технологиях и инновациях в сфере кибербезопасности.
На сегодняшний день Центр кибербезопасности Азербайджана подготовил 380 специалистов. В настоящее время в рамках шестого учебного потока обучение продолжают 60 студентов.