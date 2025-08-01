В России предложили отменить бесплатное обучение мигрантов

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, которым предлагается отменить бесплатное обучение для мигрантов в старших классах российских школ.

Предлагается, чтобы иностранцы и лица без гражданства обучались в старших классах только за свой счет, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами или федеральными законами.