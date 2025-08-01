В России предложили отменить бесплатное обучение мигрантов

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, которым предлагается отменить бесплатное обучение для мигрантов в старших классах российских школ.
Предлагается, чтобы иностранцы и лица без гражданства обучались в старших классах только за свой счет, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами или федеральными законами.
Слуцкий пояснил, что в ряде регионов ощущается острая нехватка школьных мест — до 900 тысяч по стране. По его словам, наплыв мигрантов снижает качество обучения и перегружает педагогов. Предлагаемая мера, по мнению ЛДПР, снизит нагрузку на бюджет и улучшит образовательный процесс.
"Наши образовательные учреждения заполонили тысячи детей мигрантов. Особенно тесно стало в 10-11-х классах. Педагоги перегружены, соответственно, падает качество преподавания, значительная часть пришлых, нерусских учеников имеет низкую успеваемость, что замедляет темп обучения и мешает русским старшеклассникам, не говоря уже о склонности подростков-мигрантов к агрессии и криминалу. Но главное - на всю эту орду тратятся огромные государственные средства, причем из кармана русских же родителей", - сказал депутат.