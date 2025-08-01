И Тайвань понял, что на Трампа полагаться нельзя

Администрация президента США Дональда Трампа на днях отказала президенту Тайваня Лаю Циндэ в транзитной остановке в Нью-Йорке по пути в Центральную Америку после того, как Китай выразил Вашингтону протест по поводу этого визита. Напомню, месяцем ранее на фоне подготовки торговых переговоров с Китаем администрация Трампа аннулировала запланированную встречу министра обороны Тайваня Веллингтона Ку с замминистра обороны США Элбриджем Колби. И здесь вспоминается одна история из первого срока Трампа. Во время одного из совещаний, проходивших в Овальном кабинете, была поднята тема очередных шагов американской поддержки Тайваня. Тогда Трамп приложил кончик маркера к краю своего стола и сказал: «Этот кончик — Тайвань; стол — Китай», дав понять, что значение Китая для США не сравнимо со значением Тайваня.

Ни Европа, ни Россия и тем более ни Украина не занимают внимание Трампа так, как Пекин. Две крупнейшие экономики и два самых емких рынка должны выяснить между собой отношения и достичь баланса. Иначе неизбежно столкновение, в котором Вашингтон, пусть и не проиграет, но потеряет очень многое. Поэтому любой шаг Трампа в отношении Тайваня нужно воспринимать именно так: президент США готовится к торговым переговорам с Китаем и личной встрече с Си Цзиньпином. И потому делает все, чтобы не создать в предстоящих переговорах ненужных осложнений. Тем более что Лай Циндэ (уточню, что его имя еще произносится как Лай Чиндэ, но это про особенности диалектов и принципиального значения не имеет) резко упал как политик в глазах Трампа, после постигшей его в июле неудачи в парламенте. Дело в том, что правящая Демократическая прогрессивная партия Тайваня, ДПП, к которой принадлежит Лай, инициировала проведение референдума об отзыве 24 депутатов от оппозиционной партии Гоминьдан и проведении досрочных парламентских выборов. Цель затеянного Лаем со товарищи была предельно понятна – вернуть себе большинство в парламенте, утраченное на выборах 2024 года, и отстранить от власти тех, кто выступает за более тесные экономические связи с Китаем. И, соответственно, блокирует все антипекинские инициативы ДПП и предложения правящей партии по увеличению военного бюджета.

Западная пресса и местный официоз так долго твердили, что на Тайване царят антикитайские настроения, что лидеры ДПП сами в это поверили и потому решили, что победят на референдуме, что называется, в «одно касание». Но столкнулись с неприятным сюрпризом – большинство граждан Тайваня этот явно враждебный КНР, «материковому Китаю», шаг не поддержало. Депутаты от Гоминьдана остались в своих креслах, а имидж Лая и его ДПП среди избирателей оказался серьезно подорван. В итоге генеральный секретарь ДПП Линь Юй-чан вынужден был заявить, что партия «смиренно» принимает результаты референдума, добавив, что ДПП «более осмотрительно отнесется к реакции общества». На что председатель Гоминьдана Эрик Чу назидательно заметил: «Весь тайваньский народ выбрал стабильность, решив, что правительство должно сосредоточиться на достижении практических целей, а не участвовать в ожесточенных политических интригах». Для любого западного политика данный инцидент не послужил бы поводом для далеко идущих выводов: нормальная политика – это всегда соревнование, всегда конкуренция, а в ней всякое бывает и никто не застрахован от неудач. Для любого – но не для Трампа. Для него подобная неудача – это признак слабости, признак того, что Лай и как политик – неудачник, да еще и слабый управленец, не способный обеспечить управление тайваньским политикумом.