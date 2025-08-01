Русские захватывают, украинцы освобождают

Вчера, 31 июля, Министерство обороны РФ объявило о полном захвате Часов Яра. Однако аналитики ISW не подтверждают продвижение российских войск к западной административной границе города.

Российские войска продолжают наступательные действия вдоль всей линии фронта в Украине. На Сумском, Харьковском и Южном направлениях атаки россиян не имели успеха. Однако в Донецкой области фиксируется частичное продвижение армии РФ. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным ISW, опубликованные 31 июля геолокационные снимки демонстрируют присутствие российских военных в западной и южной частях Часова Яра. Это может свидетельствовать о вероятном контроле над большей частью населенного пункта. В то же время эксперты отмечают, что тактическое продвижение на запад в пределах города не имеет значительного оперативного значения, поскольку северная и центральная части Часова Яра находятся под контролем России с конца января 2025 года, а наступление на юго-запад продолжается с середины июня.

Также ISW подчеркивает, что не располагает геолокационными доказательствами присутствия российских войск на западной окраине города. Для полного захвата Часова Яра россиянам необходимо вытеснить украинские силы с этих позиций.

На Лиманском направлении российские силы добились продвижения на юг от населенного пункта Зеленая Долина (северо-восточнее Лимана) и в южной части Торского (восточнее Лимана). Кроме того, 30 июля геолокационные кадры зафиксировали продвижение россиян на Торецком направлении — войска РФ захватили Александро-Калиново, расположенное к северо-западу от Торецка.

Также, согласно геоданным от 30 июля, российские подразделения продвинулись к центральной части Покровска с южного направления — вероятно, в ходе ограниченных диверсионно-разведывательных действий.

В то же время украинские силы демонстрируют отдельные успехи. На Лиманском направлении ВСУ продвинулись на юг от Дибровы (восточнее Лимана). Также подтвержденное продвижение украинских сил зафиксировано в районе Великомихайловки — восстановлен контроль над Малиевкой (юго-восток от Великомихайловки), которая, по оценке ISW, временно находилась под контролем россиян до 26 июля.

Кроме того, Силы обороны Украины имели успех в восточной части Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 31 июля и верифицированные ISW, свидетельствуют о восстановлении контроля над Темировкой, расположенной к северо-востоку от Гуляйполя.