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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Пентагон заказал ракеты на миллиарды для Украины

10:53 518

Министерство обороны США заключило с Raytheon Technologies контракт на сумму до $3,5 млрд для производства ракет AMRAAM и сопутствующего оборудования для Украины и стран-союзниц.

Соглашение включает поставки для Украины, а также 18 стран: Дании, Бельгии, Японии, Нидерландов, Канады, Финляндии, Германии, Венгрии, Испании, Польши, Швеции, Тайваня, Литвы, Великобритании, Австралии, Швейцарии, Израиля и Кувейта.

Контракт предусматривает выпуск ракет, телеметрических систем, запасных частей и инженерную поддержку. Работы будут вестись в Таксоне (Аризона) до III квартала 2031 финансового года.

Авиационные ракеты AMRAAM — основное вооружение истребителей F-15, F-16, F/A-18 и F-22. Стоимость одной ракеты варьируется от $1,2 млн до $1,97 млн в зависимости от модификации. В сентябре 2024 года Пентагон уже закупал AMRAAM для Украины и других стран на $1,2 млрд.

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