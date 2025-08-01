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Турки примут участие в добыче нефти в Казахстане

11:07 307

Турецкая компания Turkish Petroleum примет участие в разработке нефтегазовых месторождений в Казахстане.

Об этом на пресс-конференции сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

Министр отметил, что в ходе недавнего официального визита главы государства в Турцию между нацкомпанией АО «КазМунайГаз» и Turkish Petroleum был подписан меморандум о взаимодействии. В рамках документа стороны прорабатывают возможность участия турецкой компании в освоении нефтегазовых месторождений в Казахстане, включая обсуждение условий и потенциальных участков для инвестиций.

«Сейчас обе компании проводят консультации, изучают месторождения и оценивают, на каких условиях Turkish Petroleum может начать работу в Казахстане», — отметил Министр.

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