Турки примут участие в добыче нефти в Казахстане

Об этом на пресс-конференции сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

Министр отметил, что в ходе недавнего официального визита главы государства в Турцию между нацкомпанией АО «КазМунайГаз» и Turkish Petroleum был подписан меморандум о взаимодействии. В рамках документа стороны прорабатывают возможность участия турецкой компании в освоении нефтегазовых месторождений в Казахстане, включая обсуждение условий и потенциальных участков для инвестиций.

«Сейчас обе компании проводят консультации, изучают месторождения и оценивают, на каких условиях Turkish Petroleum может начать работу в Казахстане», — отметил Министр.