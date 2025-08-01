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ТАСС «исправил» заголовок новости о Ханкенди

11:17 708

Российское информационное агентство ТАСС «внесло изменения» в опубликованную 31 июля новость об азербайджанском городе Ханкенди.

В новом заголовке слово «Степанакерт» в ТАСС решили заменить на «Нагорный Карабах».

При этом в Азербайджане нет территориальной единицы с таким названием. Есть Карабахский экономический район Азербайджанской Республики.

Отметим, что накануне ТАСС опубликовало новость под заголовком «В Степанакерте снесли памятник Айвазовскому».

В Баку назвали это неуважением и оскорбительным шагом в отношении территориальной целостности Азербайджана. МИД Азербайджана призвал ТАСС внести соответствующие исправления и принести извинения по этому вопросу.

«В противном случае, в соответствии с законодательством, предусматривается принятие соответствующих мер против деятельности ТАСС в Азербайджане», — заявил представитель внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде.

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