Скорая помощь попала в смертельное ДТП на трассе Баку – Газах

На участке магистрали Баку - Газах, проходящем через село Наваи Гаджигабульского района, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом.

В результате столкновения машины скорой помощи с металлическим ограждением один человек погиб, двое госпитализированы в тяжелом состоянии в Ширванскую городскую больницу.

За рулем машины скорой помощи находился житель Физулинского района Намик Гамзаев (1971 г.р.), погиб его земляк Расул Гурбанлы (1993 г.р.). Водитель и врач Алиага Гулиев получили различные травмы. Ведется расследование.