USD 1.7000
EUR 1.9409
RUB 2.1107
Подписаться на уведомления
Путин двинет танки на Пашиняна?!
Новость дня
Путин двинет танки на Пашиняна?!

Скорая помощь попала в смертельное ДТП на трассе Баку – Газах

видео
Ульвия Худиева
11:24 284

На участке магистрали Баку - Газах, проходящем через село Наваи Гаджигабульского района, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом.

В результате столкновения машины скорой помощи с металлическим ограждением один человек погиб, двое госпитализированы в тяжелом состоянии в Ширванскую городскую больницу.

За рулем машины скорой помощи находился житель Физулинского района Намик Гамзаев (1971 г.р.), погиб его земляк Расул Гурбанлы (1993 г.р.). Водитель и врач Алиага Гулиев получили различные травмы. Ведется расследование.

И Тайвань понял, что на Трампа полагаться нельзя
И Тайвань понял, что на Трампа полагаться нельзя новая геополитика
10:45 776
И Турция хочет ядерное оружие
И Турция хочет ядерное оружие горячая тема
31 июля 2025, 19:32 7359
ТАСС «исправил» заголовок новости о Ханкенди
ТАСС «исправил» заголовок новости о Ханкенди
11:17 713
Русские захватывают, украинцы освобождают
Русские захватывают, украинцы освобождают Что происходит на фронте?
10:57 1022
Путин мечтал об Украине еще с 1990-х
Путин мечтал об Украине еще с 1990-х
10:39 1290
Азербайджан поставляет газ в Сирию с далекими целями. Цель – соединиться с Израилем
Азербайджан поставляет газ в Сирию с далекими целями. Цель – соединиться с Израилем все еще актуально
31 июля 2025, 17:37 3955
Растет число погибших от российского удара по Киеву: среди них трое детей
Растет число погибших от российского удара по Киеву: среди них трое детей обновлено 10:04
10:04 1911
Скончался народный артист Азербайджана
Скончался народный артист Азербайджана
09:09 3738
Трамп ввел «уточненные» пошлины для десятков стран
Трамп ввел «уточненные» пошлины для десятков стран
08:57 1647
Олимпиада, Универсиада, Гимназиада… Азербайджан в последние годы стабильно улучшает свои спортивные результаты
Олимпиада, Универсиада, Гимназиада… Азербайджан в последние годы стабильно улучшает свои спортивные результаты
04:06 1153
Все возможные соперники «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы
Все возможные соперники «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы
02:41 3976

ЭТО ВАЖНО

И Тайвань понял, что на Трампа полагаться нельзя
И Тайвань понял, что на Трампа полагаться нельзя новая геополитика
10:45 776
И Турция хочет ядерное оружие
И Турция хочет ядерное оружие горячая тема
31 июля 2025, 19:32 7359
ТАСС «исправил» заголовок новости о Ханкенди
ТАСС «исправил» заголовок новости о Ханкенди
11:17 713
Русские захватывают, украинцы освобождают
Русские захватывают, украинцы освобождают Что происходит на фронте?
10:57 1022
Путин мечтал об Украине еще с 1990-х
Путин мечтал об Украине еще с 1990-х
10:39 1290
Азербайджан поставляет газ в Сирию с далекими целями. Цель – соединиться с Израилем
Азербайджан поставляет газ в Сирию с далекими целями. Цель – соединиться с Израилем все еще актуально
31 июля 2025, 17:37 3955
Растет число погибших от российского удара по Киеву: среди них трое детей
Растет число погибших от российского удара по Киеву: среди них трое детей обновлено 10:04
10:04 1911
Скончался народный артист Азербайджана
Скончался народный артист Азербайджана
09:09 3738
Трамп ввел «уточненные» пошлины для десятков стран
Трамп ввел «уточненные» пошлины для десятков стран
08:57 1647
Олимпиада, Универсиада, Гимназиада… Азербайджан в последние годы стабильно улучшает свои спортивные результаты
Олимпиада, Универсиада, Гимназиада… Азербайджан в последние годы стабильно улучшает свои спортивные результаты
04:06 1153
Все возможные соперники «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы
Все возможные соперники «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы
02:41 3976
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться