В карман? В бюджет? Или в воздух?

Одной из главных тем уходящего июля стали сделки, которые заключал Трамп. Естественно, каждую из них в свойственной ему манере он объявлял своей грандиозной победой на пути «America First». Но детали этих сделок при ближайшем рассмотрении категорически не дают поверить в победу американского президента на тарифном и инвестиционном фронте.
На первый взгляд – победа Трампа очевидна, а его критики посрамлены. Сделки США-Япония и последовавшая за ними сделка «США-ЕС» принесли Америке 1,15 триллиона долларов иностранных инвестиций. И то, каким путем это было достигнуто – ультиматумами, угрозами и откровенным выкручиванием рук имеет теперь второстепенное значение, поскольку как-то уж повелось, что «победителей не судят».
Здесь как раз тот случай, когда во многом желаемое выдается за действительное – и сделка «Япония-США», как «США-ЕС» достаточно показательный тому пример. Победителей-то не судят – но нет никаких гарантий того, что продиктованные ими условия будут полностью соблюдаться, не подвергаясь ревизии. А сами сделки открывают для такой ревизии массу возможностей.
Слово самому Трампу, которое он изложил в книге «Искусство сделки»: «Мой стиль заключения сделок очень прост и прямолинеен. Я ставлю очень высокую цель, а затем просто нажимаю, нажимаю и нажимаю, чтобы получить задуманное. Иногда я соглашаюсь на меньшее, но в большинстве случаев добиваюсь того, чего хотел…Есть риск, что вы сделаете плохую ситуацию еще хуже, и я однозначно не рекомендую этот подход всем».
Иными словами – сделки нужно добиваться любыми путями и не стесняясь в выборе средств. Но в итоге, может оказаться, что в конечном итоге вы получаете совсем не то, что вы хотели.
И здесь совершенно необходимо небольшое отступление: в голове нынешнего американского президента постоянно идет борьба между Трампом-политиком и Трампом-бизнесменом. А политика и бизнес, кто бы не говорил иное – достаточно разные вещи. Только на первый взгляд государство напоминает корпорацию, и только на первый взгляд подходы в его внешней политике схожи с теми, что применяют в бизнесе.
Возьмем, к примеру, вот какой аспект: Япония пообещала вложить в американскую экономику 550 миллиардов долларов инвестиций в полупроводниковую отрасль, энергетику и ВПК. А где указано, в какой срок эти инвестиции должный прийти? Здесь самый широкий простор для толкований – можно ведь и по миллиарду каждый год в американскую экономику инвестировать, а можно и по 10-15. И в том, и в другом случае суть сделки сохранятся, но, как говорится в известном анекдоте, есть нюансы.
Или взять обязательства ЕС закупать американского СПГ на 750 миллиардов долларов. Это совершенно нереалистично, и опять же – не указан срок, в который эти закупки должны быть осуществлены: Год? Пятилетка? Десятилетие?
«Даже министр торговли США Говард Лютник, специалист по тарифам в администрации Трампа, признал, что не знает точно, как были определены некоторые из объявленных президентом импортных пошлин. (…) Дилетантизм, недостойный мировой державы», - пишет немецкая Süddeutsche Zeitung и добавляет: «Похоже, Трамп и его люди подготовили некий общий формуляр, в который более или менее произвольно вписывают цифры». И есть все основания, что именно так и было.
И помимо того, что у японской и европейской сторон сделок с Трампом есть все возможности эти сделки саботировать – да, те же американские автомобили придут на японский рынок, но это не значит, что все бросятся их покупать – так еще у них есть возможность диверсифицировать свои экономические отношения с США. Япония обсуждает «автономный альянс» с ЕС и Южной Кореей против торгового давления Трампа, навязавшего ей сделку. ЕС ускоряет диверсификацию экономических партнеров, например, обращая все больше внимание на развитие связей с Юго-Восточной Азией, теми же Индонезией и Вьетнамом.
Трамп своими предложениями сделок хотел встряхнуть мировой рынок и сделать его более выгодным для Америки? Что ж, отчасти и на короткий срок ему это удалось. Но именно что – «на короткий срок». Сложившаяся современная геоэкономика, которую пытается, отчасти – совершенно волюнтаристскими методами - перекроить Трамп, штука с огромным запасом инерции. И без сомнения попытается вернуться в прежнее состояние. А те, кому Трамп в процессе своего блицкрига выкручивал руки, во-первых, попытаются временные успехи хозяина Белого дома саботировать. А, во-вторых, приложат все усилия, чтобы все вернулось на свои места, пусть и с небольшими изменениями.