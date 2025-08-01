В карман? В бюджет? Или в воздух?

Одной из главных тем уходящего июля стали сделки, которые заключал Трамп. Естественно, каждую из них в свойственной ему манере он объявлял своей грандиозной победой на пути «America First». Но детали этих сделок при ближайшем рассмотрении категорически не дают поверить в победу американского президента на тарифном и инвестиционном фронте. На первый взгляд – победа Трампа очевидна, а его критики посрамлены. Сделки США-Япония и последовавшая за ними сделка «США-ЕС» принесли Америке 1,15 триллиона долларов иностранных инвестиций. И то, каким путем это было достигнуто – ультиматумами, угрозами и откровенным выкручиванием рук имеет теперь второстепенное значение, поскольку как-то уж повелось, что «победителей не судят».

Здесь как раз тот случай, когда во многом желаемое выдается за действительное – и сделка «Япония-США», как «США-ЕС» достаточно показательный тому пример. Победителей-то не судят – но нет никаких гарантий того, что продиктованные ими условия будут полностью соблюдаться, не подвергаясь ревизии. А сами сделки открывают для такой ревизии массу возможностей. Слово самому Трампу, которое он изложил в книге «Искусство сделки»: «Мой стиль заключения сделок очень прост и прямолинеен. Я ставлю очень высокую цель, а затем просто нажимаю, нажимаю и нажимаю, чтобы получить задуманное. Иногда я соглашаюсь на меньшее, но в большинстве случаев добиваюсь того, чего хотел…Есть риск, что вы сделаете плохую ситуацию еще хуже, и я однозначно не рекомендую этот подход всем». Иными словами – сделки нужно добиваться любыми путями и не стесняясь в выборе средств. Но в итоге, может оказаться, что в конечном итоге вы получаете совсем не то, что вы хотели. И здесь совершенно необходимо небольшое отступление: в голове нынешнего американского президента постоянно идет борьба между Трампом-политиком и Трампом-бизнесменом. А политика и бизнес, кто бы не говорил иное – достаточно разные вещи. Только на первый взгляд государство напоминает корпорацию, и только на первый взгляд подходы в его внешней политике схожи с теми, что применяют в бизнесе.