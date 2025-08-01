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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

США готовят новую крупную помощь Украине

11:31 126

В Сенат США внесли двухпартийный законопроект о предоставлении Украине $54,6 млрд помощи в течение следующих двух лет, сообщает The New York Times.

Авторы документа — сенатор-демократ от Нью-Гэмпшира, старший член комитета по международным отношениям Джин Шахин и республиканка от Аляски Лиза Мурковски. Они предлагают выделить деньги на прямую военную помощь, а также на пополнение американских запасов. Согласно плану, до трети помощи будет финансироваться за счет доходов от замороженных российских активов и продажи оружия европейским союзникам.

Значительная часть средств предназначена для закупки нового оружия взамен старых систем, поставленных в Украину. Проект также расширяет возможности президента в одностороннем порядке одобрять поставки Киеву без согласования с конгрессом.

Проект внесли на фоне изменения Трампом позиции по вопросу помощи Киеву (в середине июля США договорились с НАТО о поставках оружия Украине за счет европейских стран).

С февраля 2022 года конгресс одобрил пять законопроектов о помощи Украине на общую сумму около $174 млрд.

Западные страны после начала полномасштабного вторжения России в Украину заморозили российские активы на сумму около $300 млрд, в том числе примерно $5 млрд в США. Кремль предупреждал, что попытки Запада использовать эти средства для помощи Киеву повлекут за собой последствия. Президент Владимир Путин называет возможную конфискацию активов «грабежом». Однако, по его словам, эти действия ускорят регионализацию платежных систем, что в целом полезно для мира.

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