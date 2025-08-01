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Таджеддин Гаджиев почти скрылся от индонезийцев. Но упал с мотоцикла

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Отдел информации
11:34 1686

На индонезийском острове Бали двое грабителей, один из которых является гражданином Азербайджана, напали на сотрудников пункта обмена валюты. Однако попытка преступников скрыться с места происшествия завершилась неудачей. Инцидент произошел 28 июля в городе Денпасаре, расположенном на юге Бали.

Как сообщила местная полиция, 35-летний гражданин Азербайджана Таджеддин Фазиль оглу Гаджиев и его сообщник - гражданин Узбекистана Евгений Викторович Пак - были арестованы по подозрению в ограблении двух сотрудников обменного пункта.

Начальник полиции Агус Риваянто Дипутра на пресс-конференции заявил, что нападавшие представились клиентами, якобы желающими обменять деньги. «Один из подозреваемых, Таджеддин Гаджиев, связался с пострадавшими, а Евгений Пак выдал себя за сотрудника Интерпола и попытался ввести их в заблуждение», — сообщил он.

Согласно предоставленной информации, Таджеддин Гаджиев связался с обменным пунктом через Telegram, поинтересовался курсом некой криптовалюты по отношению к доллару и попросил доставить наличные по адресу виллы, где он проживал. Сначала он хотел обменять криптовалюту на 9060 долларов, а затем назвал другую сумму — 11 310 долларов. Обменный пункт направил по указанному адресу двух своих сотрудников. У виллы Aura Segara их встретил Таджеддин Гаджиев и пригласил пройти внутрь. Когда сотрудники пересчитывали деньги и собирались передать их, в комнату в шлеме и маске вошел Евгений Пак и, заявив, что является сотрудником Интерпола, напал на одного из работников, пытаясь его задушить. В это же время Таджеддин Гаджиев атаковал второго сотрудника.

Однако нападавшему не удалось довести план до конца: сотрудник, на которого напал Евгений Пак, вырвался и выбежал на улицу, позвав окружающих на помощь. Тогда грабители схватили деньги и попытались скрыться на мотоцикле, но местные жители бросились за ними в погоню. Во время погони Таджеддин Гаджиев упал с движущегося мотоцикла: украденные деньги рассыпались по дороге. Подоспевшие на место происшествия полицейские задержали преступника.

Евгений Пак был арестован 28 июля в международном аэропорту Нгурах-Рай при попытке вылететь с подругой в Бангкок. Его задержали в ходе совместной операции полиции и миграционной службы.

Обоим подозреваемым предъявлено обвинение в ограблении с применением насилия. По данному обвинению им грозит до 12 лет лишения свободы.

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