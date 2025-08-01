Таджеддин Гаджиев почти скрылся от индонезийцев. Но упал с мотоцикла

На индонезийском острове Бали двое грабителей, один из которых является гражданином Азербайджана, напали на сотрудников пункта обмена валюты. Однако попытка преступников скрыться с места происшествия завершилась неудачей. Инцидент произошел 28 июля в городе Денпасаре, расположенном на юге Бали. Как сообщила местная полиция, 35-летний гражданин Азербайджана Таджеддин Фазиль оглу Гаджиев и его сообщник - гражданин Узбекистана Евгений Викторович Пак - были арестованы по подозрению в ограблении двух сотрудников обменного пункта.

Начальник полиции Агус Риваянто Дипутра на пресс-конференции заявил, что нападавшие представились клиентами, якобы желающими обменять деньги. «Один из подозреваемых, Таджеддин Гаджиев, связался с пострадавшими, а Евгений Пак выдал себя за сотрудника Интерпола и попытался ввести их в заблуждение», — сообщил он. Согласно предоставленной информации, Таджеддин Гаджиев связался с обменным пунктом через Telegram, поинтересовался курсом некой криптовалюты по отношению к доллару и попросил доставить наличные по адресу виллы, где он проживал. Сначала он хотел обменять криптовалюту на 9060 долларов, а затем назвал другую сумму — 11 310 долларов. Обменный пункт направил по указанному адресу двух своих сотрудников. У виллы Aura Segara их встретил Таджеддин Гаджиев и пригласил пройти внутрь. Когда сотрудники пересчитывали деньги и собирались передать их, в комнату в шлеме и маске вошел Евгений Пак и, заявив, что является сотрудником Интерпола, напал на одного из работников, пытаясь его задушить. В это же время Таджеддин Гаджиев атаковал второго сотрудника.