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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Уиткофф встретился с жителями Газы

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12:01 604

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Газу, чтобы осмотреть центр распределения гуманитарной помощи в Рафахе, сообщают израильские СМИ.

Уиткофф и посол США в Израиле Майк Хакаби посетили центр, а также дополнительные объекты, находящиеся в ведении Фонда гуманитарной помощи Газе.

По данным Белого дома, два высокопоставленных чиновника США «проверили действующие пункты распределения, чтобы разработать план поставок большего количества продовольствия, а также встретились с местными жителями Газы, чтобы услышать из первых уст об этой ужасающей ситуации на месте».

После визита Уиткофф и Хакаби проинформируют президента США Дональда Трампа о ситуации до утверждения нового плана.

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