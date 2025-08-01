Уиткофф встретился с жителями Газы

Уиткофф и посол США в Израиле Майк Хакаби посетили центр, а также дополнительные объекты, находящиеся в ведении Фонда гуманитарной помощи Газе.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Газу, чтобы осмотреть центр распределения гуманитарной помощи в Рафахе, сообщают израильские СМИ.

По данным Белого дома, два высокопоставленных чиновника США «проверили действующие пункты распределения, чтобы разработать план поставок большего количества продовольствия, а также встретились с местными жителями Газы, чтобы услышать из первых уст об этой ужасающей ситуации на месте».

После визита Уиткофф и Хакаби проинформируют президента США Дональда Трампа о ситуации до утверждения нового плана.