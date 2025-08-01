Россия ударила по азербайджанскому дому в Киеве

Во время массированной воздушной атаки российской армии на столицу Украины Киев был поврежден Дом Азербайджана, сообщает АзерТАдж.

По словам директора Совета азербайджанцев Украины Эльшада Ибрагимова, в здании выбиты стекла с обеих сторон, повреждены жалюзи и мебель. Пострадавших нет.