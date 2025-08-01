Россия ударила по азербайджанскому дому в Киеве

Во время массированной воздушной атаки российской армии на столицу Украины Киев был поврежден Дом Азербайджана, сообщает АзерТАдж.
По словам директора Совета азербайджанцев Украины Эльшада Ибрагимова, в здании выбиты стекла с обеих сторон, повреждены жалюзи и мебель. Пострадавших нет.
Напомним, 31 июля Россия нанесла по Украине более 300 ударов беспилотниками и выпустила 8 ракет. Основной целью стал Киев.
Число погибших достигло 31 человека. В связи с трагедией 1 августа в Киеве объявлен день траура.