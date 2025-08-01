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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Россия ударила по азербайджанскому дому в Киеве

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12:08 2226

Во время массированной воздушной атаки российской армии на столицу Украины Киев был поврежден Дом Азербайджана, сообщает АзерТАдж.

По словам директора Совета азербайджанцев Украины Эльшада Ибрагимова, в здании выбиты стекла с обеих сторон, повреждены жалюзи и мебель. Пострадавших нет.

Напомним, 31 июля Россия нанесла по Украине более 300 ударов беспилотниками и выпустила 8 ракет. Основной целью стал Киев.

Число погибших достигло 31 человека. В связи с трагедией 1 августа в Киеве объявлен день траура.

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