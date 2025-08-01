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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Российская нефть застряла у берегов Индии

12:21 734

У западного побережья Индии простаивают как минимум четыре танкера с российской нефтью. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, причиной заминки стало то, что индийские закупки этого российского углеводорода оказались в центре внимания на фоне давления со стороны США и Европейского союза. Речь идет о находящихся под санкциями кораблях Achilles и Elyte, которые стоят на якоре у Джамнагара. Еще дальше от берегов стоят два других танкера — Destan и Horae.

Отмечается, после того как президент США Дональд Трамп пригрозил высокими импортными пошлинами приобретателям российской нефти, Нью-Дели призвал индийские нефтеперерабатывающие компании разработать планы по закупкам нефти из других стран.

Есть данные, что на прошлой неделе государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии уже перестали покупать российскую нефть из-за угрозы 100-процентных пошлин США. На тот момент это касалось таких предприятий, как Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd.

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