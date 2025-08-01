Словения запретила израильское оружие

«По инициативе премьер-министра Роберта Голоба правительство утвердило решение о запрете экспорта и транзита вооружений и военной техники из Словении в Израиль или через него, а также импорта из Израиля в Словению», – отмечает словенское телевидение.

Словения стала первой страной в Европе, решившейся на такой шаг. Решение последовало за неоднократными заявлениями Голоба: он предупреждал, что если Евросоюз до середины июля не примет жестких мер в отношении Израиля, Любляна введет ограничения самостоятельно.

Премьер-министр также сообщил, что в ближайшее время правительство подготовит на национальном уровне дополнительные шаги против действующего израильского руководства, действия которого, по утверждению словенских властей, нарушают нормы международного гуманитарного права.