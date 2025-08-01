Поджог в Шеки: задержаны два местных жителя

Как сообщили haqqin.az в региональной группе пресс-службы МВД, в ходе расследования установлено, что поджог совершили 48-летний Мезахир Садыгов и 40-летний Асиф Мамедов.

В селе Ашагы Гейнюк Шекинского района задержаны двое местных жителей, устроивших крупный пожар на 860 гектарах убранных зерновых полей и пастбищных угодий.

Выяснилось, что они умышленно подожгли принадлежащий им участок земли для подготовки к вспашке, в результате чего огонь вышел из-под контроля и распространился на обширную территорию.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. В отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.