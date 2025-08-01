Орбан обрушился на фон дер Ляйен

Брюссель заключил с Вашингтоном «невыгодное и спорное» соглашение, предполагающее не только импортные тарифы, но и обязательства по закупке американского оружия для Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Президент США Дональд Трамп 7 июля после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил о новых торговых договоренностях с ЕС. Теперь пошлина на все европейские товары, ввозимые в США, составит 15%, в то время как Евросоюз не будет облагать тарифами американский экспорт.

«Председатель Еврокомиссии взяла обязательства перед Америкой, которые не входят в ее компетенцию», – отметил Орбан, комментируя обещания, которые фон дер Ляйен дала Трампу. Он также подчеркнул, что соглашение касается не только импортных пошлин, но и засекреченного пункта о поставках оружия в Украину, закупках американских энергоносителей на сумму $750 млрд, а также инвестиций Европы в экономику США на сумму $600 млрд.

Венгерский премьер добавил, что никто из лидеров стран ЕС, включая его самого, не уполномочивал фон дер Ляйен заключать такие договоренности от их имени. «Хочу сказать, что произошла серьезная неприятность, и проблема гораздо глубже, чем кажется», – заявил Орбан.

По его мнению, дело не только в том, что Евросоюз заключил невыгодное соглашение. Глава правительства Венгрии убежден, что Еврокомиссия взяла на себя обязательства перед США, которые страны ЕС не смогут выполнить. Он прогнозирует, что через год Трамп спросит: «Где инвестиции на $600 млрд, где закупки оружия и энергоносителей, о которых мы договаривались?» — и тогда США вновь повысят импортные пошлины на европейские товары.

«И мы снова окажемся в проигрыше», – утверждает Орбан.