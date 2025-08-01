Катар заплатит за поставки азербайджанского газа. Посол США благодарит

Катар увеличит финансирование поставок азербайджанского газа для электростанций в Сирии, сообщает издание Bloomberg. Газ будет поступать по трубопроводу из Азербайджана через Турцию в объеме 3,4 млн кубометров в сутки.

Поставки азербайджанского газа в Сирию начнутся 2 августа.

Американский посол в Анкаре, спецпредставитель США по Сирии Томас Барак поблагодарил Катар за финансирование поставок азербайджанского газа в Сирию через Турцию на своей странице в соцсети Х.

«С 2 августа азербайджанский природный газ, поставляемый через Турцию, будет обеспечивать выработку 800 МВт электроэнергии, освещая 5 миллионов домов. Это важный шаг к решению ситуации и стабильности в критический момент», - написал дипломат.