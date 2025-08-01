Американцы развеяли мечты любителей Палестины

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что до тех пор, пока Израиль не даст согласия, создание палестинского государства невозможно. В интервью радиостанции Fox Radio он назвал решение западных стран о признании Палестины «неуместным и бессмысленным шагом».

«Некоторых это раздражает, но это бессмысленно. У этого нет никакого значения», — сказал Рубио, комментируя признание Палестины рядом западных государств и отношение США к этому процессу.

Он подчеркнул, что США по-прежнему поддерживают Израиль и выразил мнение, что страны, признавшие Палестину, не имеют реальной возможности создать для нее государственность. «Ни одно из этих государств не способно создать палестинское государство. До тех пор, пока Израиль не согласится — никакого государства не будет», — заявил он.

Также Рубио подверг сомнению, знают ли эти страны, «где будет находиться это государство и кто им будет управлять», добавив, что в итоге «их решение может иметь обратный эффект».

Кроме того, он обвинил государства, признавшие Палестину, в сотрудничестве с ХАМАС. «В конечном итоге вы становитесь на сторону ХАМАС, а значит, поощряете его, награждая созданием государства», - добавил он.

Рубио также раскритиковал заявление Великобритании о возможном признании Палестины в сентябре в случае, если к этому времени не будет достигнуто перемирие. По его словам, такие шаги только вредят переговорному процессу. Он охарактеризовал позицию Лондона как «неумелую».

Американский политик выразил мнение, что такие действия продиктованы внутренним давлением в странах, где они принимаются, и не соответствуют реалиям «на местах».